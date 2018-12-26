Mursi davasının tanığı Mübarek mahkemeye geldi

Mursi davasında tanık olarak dinlenecek olan eski Mısır lideri Hüsnü Mübarek mahkemeye geldi.

Mısır tarihinin en önemli iki liderleri, eski cumhurbaşkanları Muhammed Hüsnü Mübarek ve Muhammed Mursi, bugün Mısır Ceza Mahkemesi'nde 25 Ocak devriminden bu yana ilk kez karşı karşıya gelecek.

Mübarek avukatı Farid el-Deeb, Çarşamba sabahı mahkemeye girerken görüldü, olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Duruşma ile ilgili yerel haber kaynaklarına yansıyan kısa görüntüde, Mübarek'in (90) oğulları Ala ve Cemal ile birlikte bastona dayanarak mahkeme salonuna girdiği görüldü.

Darbeyle görevinden alınan ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin ise cam kafesin içinde mahkeme salonunda yaşananları dikkatle izlediği gözlendi.

"Hapishaneler baskını" davasında Mursi idam cezasına çarptırılmış ancak Temyiz Mahkemesi kararı bozarak yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti.

Tekrar yargılamanın 26 Şubat 2017'de başlanan davada aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de bulunduğu 27 teşkilat üyesi de yargılanıyor.

Güney Kahire Ceza Mahkemesi, ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yargılandığı 'Hapishaneler Baskını' davasına devrik lider Hüsnü Mübarek'i tanık sıfatıyla çağırdı. Söz konusu tanıklıkla Şubat 2011'de devrilen Mübarek, Mursi ile ilk defa yüz yüze gelmiş oldu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2018, 15:32