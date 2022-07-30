Müslüman Kardeşler'den tarihi karar! Resmen çekildiler

Mısır'da Sisi yönetimince "yasa dışı terör örgütü" olarak tanımlanan Müslüman Kardeşler (İhvan el Muslimin), ülkede geniş destek görmesine rağmen "yeni bir siyasi mücadeleye başvurmayacaklarını" açıkladı.

Müslüman Kardeşler Rehberlik Konseyi Başkanı İbrahim Münir Reuters'a verdiği demeçte, demokratik seçimler dahil herhangi bir güç mücadelesine dahil olmayacaklarını duyurdu.

1950'li ve 60'lı yıllarda hapse atılan Münir, (Şiddeti) tamamen reddediyor ve şiddeti Müslüman Kardeşler ideolojisinin dışında görüyoruz. Silah yoluyla şiddeti de Mısır'da herhangi bir güç mücadelesini de kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Devletin siyasi partiler arasında seçimleri organize etse bile buna katılmaktan imtina edeceklerini söyleyen 85 yaşındaki Münir, bu adımın tamamen kendilerince atıldığına parmak bastı.

İhvan ülkede yasaklı olması sebebiyle doğrudan seçimlere katılamamış ancak önceki dönemlerde bağımsız adaylar aracılığıyla güç mücadelesine girişmişti.

Öte yandan kuruluşundan bu yana İhvan'ın birçok zorlukla karşılaştığını söyleyen Münir, bugünlerde daha sıkıntılı bir süreç içerisinde olduklarını kabul ederken hareketteki durumun istikrara kavuştuğu vakitte yeni liderin seçileceğinin sinyalini verdi.

İhvan'ın Türkiye'deki durumuna da değinen İbrahim Münir, Müslüman Kardeşler'in henüz baskı altına girmediğini kaydetti.

Ancak Türkiye ile Mısır son dönemde ilişkileri normalleştirme amacıyla müzakerelere başlamış ve bunun sonucunda İhvan'a ait bir televizyon kuruluşu ve birçok yetkili Türkiye'yi terk etme kararı almıştı.