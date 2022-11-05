Müslüman Kardeşler'in lideri İbrahim Münir hayatını kaybetti

İbrahim Münir, hareketin geçici lideri Mahmud İzzet'in Ağustos 2020'de Mısır'da yakalanmasından sonra Genel Mürşid Vekili görevini üstlenmişti.

Münir, Müslüman Kardeşler'in kurulduğu 1928'den bu yana hareketin faaliyetlerini Mısır dışında yöneten ilk kişi olmuştu.

Ancak Mısır'daki bazı İhvan grupları Münir'in liderliğini tanımıyordu.

Münir'in, İstanbul'da yaşayan eski Genel Sekreter Mahmud Hüseyin'le rekabet ettiği bildirilmişti.

İhvan'ın içinde olduğu krize karşı nasıl harekete geçileceğine dair iç bölünmeler yaşadığını açıklayan Münir, "durum istikrara kavuştuğunda" yeni bir liderin seçileceğini bildirmişti.

Mısır'da 1952-1959 ve 1965-1974 yılları arasında hapis yatan Münir yıllardır İngiltere'de yaşıyordu.

Müslüman Kardeşler üyesi Muhammed Mursi, 2012'de Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı olmuş, ertesi yıl askeri darbeyle görevden alınmıştı.

Münir ise 2017'de Mısır hükümetinin kendisine yönelttiği "terörizm" suçlamalarını reddetmişti.

Müslüman Kardeşler ise 2013'te Suriye ve Mısır, 2014'te de Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından da "terör örgütü" ilan edilmişti.