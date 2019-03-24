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Musul'da vali ve iki yardımcısı görevden alındı

Irak meclisi, nevruz kutlamalarındaki feribot faciasında 100'den fazla insanın yaşamını yitirdiği kentin yöneticilerini azletti.

Musul'da vali ve iki yardımcısı görevden alındı

Irak Meclisi, Musul'da 103 kişinin hayatını kaybettiği  feribot faciasında ihmali bulunduğu gerekçesiyle Vali Nofel Hammad Agub ile iki  yardımcısını oy çokluğuyla görevden aldı. 

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin dün feribot faciasında ihmali  bulunduğu gerekçesiyle Vali Agub'un  görevden alınması çağrısı üzerine bugün  mecliste olağanüstü oturum düzenlendi.

Oturuma ilişkin meclisten yapılan yazılı açıklamada, Agub ile iki  yardımcısının oy çokluğuyla görevden alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Feribota ilişkin soruşturmanın tamamlanması, hatası  olanların hesap vermesi, hayatını kaybedenlerin şehit sayılıp yakınlarına  tazminat verilmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Musul'daki Dicle Nehri üzerinde, geçen perşembe günü bir feribotun  batması sonucu 103 kişi hayatını kaybetmişti. Sayıları net olarak bilinmeyen  diğer vatandaşların bulunması için de arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.

Soruşturma kapsamında feribot işletme müdürü ile 9 çalışanı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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