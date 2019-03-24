Musul'da vali ve iki yardımcısı görevden alındı

Irak Meclisi, Musul'da 103 kişinin hayatını kaybettiği feribot faciasında ihmali bulunduğu gerekçesiyle Vali Nofel Hammad Agub ile iki yardımcısını oy çokluğuyla görevden aldı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin dün feribot faciasında ihmali bulunduğu gerekçesiyle Vali Agub'un görevden alınması çağrısı üzerine bugün mecliste olağanüstü oturum düzenlendi.

Oturuma ilişkin meclisten yapılan yazılı açıklamada, Agub ile iki yardımcısının oy çokluğuyla görevden alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Feribota ilişkin soruşturmanın tamamlanması, hatası olanların hesap vermesi, hayatını kaybedenlerin şehit sayılıp yakınlarına tazminat verilmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Musul'daki Dicle Nehri üzerinde, geçen perşembe günü bir feribotun batması sonucu 103 kişi hayatını kaybetmişti. Sayıları net olarak bilinmeyen diğer vatandaşların bulunması için de arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.

Soruşturma kapsamında feribot işletme müdürü ile 9 çalışanı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA