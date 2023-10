Namaza duranların üzerine gaz bombası attılar

İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye saldırısı aralıksız bir şekilde devam ederken, saldırılara tepki ve Cuma namazı için Mescid-i Aksa'da toplanan Müslümanlara da şiddet uygulandı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gerilim yükseliyor.

İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesine gelen Filistinlilere engel oldu.

Bunun üzerine Filistinliler, cuma namazını Ras El-Amud bölgesindeki bir caddede kıldı.

lsraeli occupation forces assault Palestinian worshippers who prayed in the streets of Jerusalem after they were denied entry to Al-Aqsa Mosque. pic.twitter.com/i0ed081GaT