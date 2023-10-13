Namaza duranların üzerine gaz bombası attılar

İsrail işgal güçleri, Mescid-i Aksa'da Cuma namazı öncesi ve namaz esnasında terör estirdi. Mescid-i Aksa'nın önünde toplanan kalabalığa saldıran işgal güçleri birçok kişiyi rehin aldı.

Ortadoğu 13.10.2023, 13:57 13.10.2023, 14:03
Namaza duranların üzerine gaz bombası attılar

İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye saldırısı aralıksız bir şekilde devam ederken, saldırılara tepki ve Cuma namazı için Mescid-i Aksa'da toplanan Müslümanlara da şiddet uygulandı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gerilim yükseliyor.

İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesine gelen Filistinlilere engel oldu.

Bunun üzerine Filistinliler, cuma namazını Ras El-Amud bölgesindeki bir caddede kıldı.

İsrail polisi bölgeye gelmek isteyen Filistinlileri gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale etti.

#İsrail #mescidi aksa
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?