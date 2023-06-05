Nekse'nin yıl dönümünde direnişi sürdürme çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi, Dışişleri Bakanlığı ve Fetih Hareketi "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla anılan 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın 56. yılında "İsrail işgali bitene ve bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadeleyi sürdürme" çağrısı yaptı.

FKÖ Ulusal Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, elim hadisenin 56. yılında Filistin davasının, "devlet terörizmi" ve "ırkçı faşist" İsrail hükümeti nedeniyle tehlikeli dönemeçlerden geçtiği belirtildi.

İsrail yönetiminin, Filistin halkı ve kutsallarına yönelik suç ve ihlallerini, günlük baskınlarını, Kudüs'ü Yahudileştirme planlarını ve Gazze'ye yönelik ablukasını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, dünyanın özgür insanlarına "insanlık tarihinde kara bir leke olan İsrail işgalinin sona ermesi ve Filistin halkının haklarının korunması konusunda çaba sarf etmeleri" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail işgali bitene, özgürlük elde edilene ve bağımsız Filistin devleti kurulana kadar direniş ve mücadelenin sürdürülmesi gerektiği kaydedildi.

- Filistin Dışişleri Bakanlığından uluslararası topluma tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da uluslararası toplumun Filistin davasıyla alakalı meselede alınan kararları İsrail'e dayatma konusunda aciz kalmasına tepki gösterildi.

Bu acizliğin, Filistin halkının acılarını büyütmede İsrail'i cesaretlendirdiği ifade edilen açıklamada, İsrail'in, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı ilhak politikasını ve Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

- Fetih Hareketinden "kararlılık" vurgusu

Fetih Hareketinden yapılan yazılı açıklamada ise "İsrail işgalini Filistin topraklarında bitirene kadar mücadelenin daha büyük bir ısrar ve kararlılıkla sürdürüleceği" teyit edildi.

Uluslararası kararların, Filistin halkına İsrail işgaline karşı direnme hakkı verdiği vurgulanan açıklamada, Filistin halkına işgal karşısında birlik olma çağrısı yapılarak, zaferin ve Filistin'in bağımsız devlet kurma hedefinin ancak bu şekilde gerçekleşeceği ifade edildi.

- İsrail'in Altı Gün Savaşı'nda işgal ettiği topraklarda 56 yıl geride kaldı

Filistinlilerin "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla andığı 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın 56. yılında İsrail, Arap topraklarındaki işgalini sürdürüyor.

İsrail, 5 Haziran 1967'de başlattığı savaş sonunda Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmişti.

Uluslararası hukuku ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayan İsrail, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ni işgalden vazgeçmiyor. İsrail, Gazze Şeridi'ni de 17 yıldır havadan, karadan ve denizden abluka altında tutuyor.