Netanyahu: Afrika'nın kalbine ulaşmaya çalışıyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son dönemde ülkesi ile Afrika ülkeleri arasında gelişen ilişkilere işaret ederek, "Afrika'nın kalbine ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Batı Kudüs'teki başbakanlık ofisinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu, Çad Cumhurbaşkanı Debi'nin İsrail'e düzenlediği ziyareti "tarihi" olarak değerlendirerek, "Bu tarihi bir toplantıdır ve gerçekleştirdiğimiz bir başka diplomatik başarıdır. Bu, ortaya koyduğumuz çabaların sonucu olan önemli bir ziyarettir." ifadelerini kullandı.

Çad'ın Afrika'nın önemli ülkelerinden biri olduğunun ve İsrail için de ayrı bir önem arz ettiğinin altını çizen Netanyahu, 2 ülke arasındaki dostluğu tazelemekten büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Netanyahu, İsrail'in Çad ile olan ilişkilerini derinleştireceğine dikkati çekerek, "Biz Afrika'nın kalbine ulaşmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail Çad’a silah desteğinde bulundu

Öte yandan, Çadlı yetkililer, İsrail’in "isyancılarla" mücadele için orduya silah desteğinde bulunduğunu açıkladı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin Çadlı yetkililere dayandırdığı habere göre, Tel Aviv rejimi, ülkenin kuzeyinde yaşanan olaylarda kullanmak üzere Çad ordusuna silah desteğinde bulundu. Haberde, İsrail tarafından Encemine rejimine verilen silahların niteliğine ve niceliğine ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

Aynı kaynak, İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi’nin bugün Tel Aviv’e düzenlediği resmi ziyaretin amacının esas olarak güvenlik meselelerini görüşmek olduğunu aktardı.

Öte yandan İsrail hükümetine bağlı Kudüs Araştırma Enstitüsü Müdürü Dore Gold ise Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, "Çad Afrika'nın önemli ülkelerindendir ve bölgenin güvenliğini sağlama konusunda olumlu rol oynayan önemli bir güçtür." dedi. Gold, Çad'ın 1972'de Tel Aviv rejimi ile ilişkilerini kestiğini hatırlatarak "Çad, Libya'nın öldürülen lideri Muammer Kaddafi'nin sert baskıları sonucu İsrail ile ilişkilerini kesmişti. Bugün ise Kaddafi yok ve artık ilişkilerin geliştirilmesi mümkün." ifadelerini kullandı.

İsrail, daha önce de Afrika ve Güney Asya ülkelerinde yaşanan iç savaş ve olaylarda, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde diktatör rejimlere silah sağlamakla suçlanmıştı.

Arap ülkelerine yeni ziyaret

İsrail Başbakanı, ayrıca Körfez ülkelerinden Umman'a yaptığı ziyareti işaret ederek yakın zamanda başka Arap ülkelerini de ziyaret edeceğini söyledi. Netanyahu, bu konuda ayrıntı vermedi.

Debi ise ülkesinin İsrail ile Filistin arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde barışın tesis edilmesine destek verdiğini belirtti.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İsrail ile Çad'ın son zamanlarda yakınlaşması gözle görülür hale gelmişti. Orta Afrika ülkesi Çad, 1972'de İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.