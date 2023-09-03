Netanyahu bütün Afrikalı göçmenlerin kovulmasını istedi

İsrail'de Eritre hükümetini protesto etmek üzere gösteriler düzenleyen Eritreliler ile polis arasında yaşanan çatışmalarda onlarca kişi yaralandı. Olaylar sonrasında ise İsrail başbakanı şaşırtmayan bir karar aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'de şiddet olaylarına karışan Eritreli göçmenlerin 'derhal sınır dışı edilmesini' istedi. Netanyahu, ayrıca ülkedeki tüm Afrikalı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için bir plan yapılması talimatı verdiğini söyledi. Tel Aviv'in güneyinde cumartesi günü rakip Eritreli gruplar tarafından düzenlenen protestolarda onlarca kişi yaralanmıştı.

GÖSTERİCİLERİN EYLEMLERİ ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

İsrail'de Eritre yönetimini protesto eden Eritreli sığınmacılar ile İsrail polisi arasında meydana gelen çatışmalarda çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Yüzlerce Eritreli sığınmacı cumartesi günü Asmara hükümetini protesto etmek üzere Tel Aviv'deki Eritre Büyükelçiliğine yürüdü.

Eritreli protestocuların İsrail polisince kurulan barikatları aşmaya çalışmasının ardından taraflar arasında çatışmalar patlak verdi.

İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail polisi Eritreli sığınmacılara ses ve gaz bombaları, coplar ve kauçuk mermiler kullanarak karşılık verdi ve havaya ateş açtı.

Eritreli protestocular da İsrail polisini ve emniyet güçlerine ait araçlara saldırdı.

İsrail polisinin Eritreli sığınmacılara müdahalesi sonucu 30'u İsrail polisi olmak en az 157 kişi yaralandı. 39 protestocunun da gözaltına alındığı bildirildi.