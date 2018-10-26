Netanyahu'dan Umman'a resmi ziyaret

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Netanyahu'dan Umman'a resmi ziyaret

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu diplomatik ilişkisi bulunmayan Umman'a resmi ziyarette bulundu. Netanyahu'yu Sultan Kabus bin Said ağırladı.

İsrail'in hiç bir Körfez ülkesiyle diplomatik ilişkisi yok.

Kaynak: AA

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