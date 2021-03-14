Netanyahu Husi füzeleri nedeniyle Suudi Arabistan hava sahasını tercih etmemiş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapmayı planladığı ancak son dakika iptal ettiği ziyarette Yemen'deki İran destekli Husiler'in füze saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan hava sahasını kullanmayı tercih etmediğini söyledi.

Netanyahu, İsrail'in Kanal 13 televizyonuna yaptığı açıklamada, 11 Mart'ta BAE'ye yapmayı planladığı ziyareti iptal nedenine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kendisini taşıyacak uçağın Abu Dabi'ye gitmek için Suudi Arabistan hava sahasını kullanmayı tercih etmemesine ilişkin değerlendirmesinde Netanyahu, Husilerin düzenlediği füze saldırılarına işaret ederek, "Bir hafta önce Suudi Arabistan semalarında da sorunlar vardı." ifadesini kullandı.

Netanyahu, 11 Mart'ta BAE'yi günübirlik ziyaret etmeyi planlamış ancak Ürdün'ün hava sahasını kullanmasına izin vermemesi üzerine ziyareti son anda iptal etmişti.

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın 10 Mart'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yapacağı ziyaretin İsrail güvenlik makamlarıyla yaşanan anlaşmazlık üzerine iptal edilmesi nedeniyle Amman yönetimi Netanyahu'nun uçağına hava sahasını kullanma izni vermemişti.

AA

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021, 16:50