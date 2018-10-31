Netanyahu ile görüştü, Filistin'e gitti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen hafta ziyaret ettiği Umman'ın Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. İsrail'in İran'a karşı Körfez ülkeleriyle başlattığı sürecin bir uzantısı olarak değerlendiriliyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Abbas tarafından kabul edilen Bin Alevi, Umman Sultanı Kabus bin Said'in kaleme aldığı mektubu Filistin Devlet Başkanı'na iletti.

Sultan Kabus'un mektubunun içeriği ve görüşmenin detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Netanyahu'nun geçen cuma günü Umman'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretten kısa süre sonra Bin Alevi'nin Filistin'e gelmesi dikkati çekiyor.

Filistin Devlet Başkanı Abbas 22 Ekim'de Umman'ı ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulunmuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu da Abbas'tan sadece 4 gün sonra, 27 Ekim'de ülkesinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Umman'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Sultan Kabus ile görüşmüştü.

Umman Dışişleri Bakanı Bin Alevi, Netanyahu'nun Umman ziyaretinin ardından Bahreyn'de düzenlenen zirvede yaptığı konuşmasında, "İsrail-Filistin barışındaki başlıca rolümüzü, ABD yönetiminin 'Yüzyılın Anlaşması' kapsamında yaptıklarına göre şekillendireceğiz. İsrail ile Filistinliler arasında ara bulucu değiliz. Ama iki taraf arasında yakınlaşma için çabalıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



İSRAİL KÖRFEZ ÜLKELERİNİ FETHE ÇIKTI

İsrail, İran'a karşı doğal müttefik gördüğü Körfez krallıklarına yaklaşma politikası izliyor. Netanyahu'nun Umman ziyaretini, bakanlarının BAE çıkarması takip etti. Abu Dabi'deki judo turnuvasında İsrail milli marşı çalınırken, Şeyh Zayed Camii, İsrail Kültür ve Spor Bakanı'nı ağırladı.

İsrail ile BAE arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. Bununla birlikte pazar günü turnuvada İsrail'in altın madalya kazanması nedeniyle Abu Dabi'de İsrail bayrağı göndere çekilirken İsrail milli marşı çaldı.

Böylece Körfez'deki bir Arap krallığında İsrail milli marşının ilk kez resmen çalındığı belirtildi. Bu başarı karşısında İsrail Kültür ve Spor Bakanı gözyaşlarını tutamazken, İsrail TV kanalları da yayını kesip bu anı canlı yayımladı.

Araplarla ilgili ırkçı çıkışlarıyla tanınan Miri Regev, turnuvanın ardından İslam aleminde 'mimari bir harika' diye söz edilen Abu Dabi'deki Şeyh Zayed Camii'ni ziyaret etti.

Kırmızı elbise giyip başından aşağı beyaz bir örtü sarkıtan kadın bakan, Şeyh Zayed Camii'ni dolaşmasının görüntülerini Facebook sayfasından paylaştı. Paylaşımında "Caminin ziyaretçi defterini imzalayan ilk İsrailli üst düzey yetkili olma ayrıcalığından mutluluk duydum" diye yazdı.

Kaynak: AA