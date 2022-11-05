Netanyahu, kabinesine muhalif isimleri de dahil edecek

Çeşitli siyasi kaynaklara göre Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın kendisiyle ittifak kurmaya hazır olmadığı yönündeki açıklamalarına hala bağlı olup olmadığını merak ediyor. Söz konusu kaynaklar, Netanyahu'nun Ben-Gvir'e karşı bir denge unsuru olarak İslami Hareketin Birleşik Arap Listesi (Ra'am) lideri Mansur Abbas'a teklif götürme olasılığının olduğunu aktardı.



Seçimlerde büyük bir zafer elde eden Netanyahu’nun, resmi olarak sonuçlar açıklanmadan önce 65 sandalye kazandığı açıklanmıştı. Resmi sonuçlardan sonra bir sandalyeyi Avigdor Lieberman'ın partisine kaptıran Netenyahu yanlısı ittifak, mecliste 64 vekille temsil edilecek.



Netanyahu, ABD, Avrupa ve Arap ülkelerinden “Ben-Gvir”i bakan olarak atamamaları yönünde uyarı mesajları almıştı. Ancak Ben-Gvir, Bezalel Smotrich ile birlikte 14 milletvekiline sahip güçlü bir partiye liderlik ediyor ve hükümet koalisyonunda ana omurgayı temsil eden parti konumunda. Ben-Gvir, partisiyle ittifaktan tamamen vazgeçip başka bir büyük partiyle hükümet kurmadıkça Netenyahu'nun Ben-Gvir’i bakan olarak atamaktan vazgeçmesi beklenilmiyor.



Kaynaklar, Netanyahu'nun hükümetini dört yıl boyunca istikrara kavuşturmakla ilgileneceğini, diğer ülkelerle ile çatışmaya girmeyeceğini, Washington veya Avrupa başkentlerindeki dostlarından düşman cepheler açmak istemediğini ve bu nedenle yeni müttefikler arayacağını belirtiyor.



Ancak liberal ve soldaki muhalifler Netanyahu'nun gönderdiği olumlu sinyallere cevap vermemeleri için Gantz, Lapid ve Abbas'a baskı yapmaya çalışıyor.



Muhalifler, Netanyahu'nun İsrail tarihinde yaklaşık 10 hükümete başkanlık ettiğine, ancak bir kez bile tamamen sağcı bir hükümet kurmadığına ve her zaman merkezden veya soldan diğer partileri hükümetine dahil etmeye çalıştığına dikkat çekti.



Muhaliflerinden biri Netanyahu'nun sağcı bir hükümet kurarak sağcı politikaların ne olduğunu göstermesini umduğunu ifade ederek şu soruları yöneltti: "İsrail'e nasıl liderlik edeceksiniz? Onu nereye doğru sürükleyeceksiniz?"



Kaybeden koalisyon partileri, kayıptan kimin sorumlu olduğu konusunda karşılıklı suçlamalarda bulundu. Lapid'in müttefikleri, onu Knesset seçimlerini ihmalkar bir şekilde yönetmek ve yüz binlerce oyu “yakmakla” suçlayarak eleştirdi. Lapid'in partisi, Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ partilerin seçimlerdeki zaferinden Lapid'i sorumlu tuttu ve Netanyahu'nun aksine Lapid'in, partisini birleştirmek için yeterince çalışmadığını ileri sürdü.



Siyonist hareketi kuran ve neredeyse imkansız koşullarda İsrail'i kurup yöneten İşçi Partisi, bugün partilerin en küçüğü haline geldi ve Knesset'e sadece 4 sandalye çıkarabildi. İşçi partisi üyeleri, parti lideri Merav Michaeli'yi eleştirerek başarısızlıktan dolayı onu suçladı. Michaeli ise basın toplantısında, suçlamaları reddederek başarısızlıktan Lapid'i sorumlu tuttu. Michaeli, Lapid'in Yeş Atid partisini büyütmek için sahip olmadığı kaynaklardan yararlanmaya çalıştığını ve bunun bu iki partinin çöküşüne ve seçimin kaybedilmesine neden olduğunu ifade etti.



Parti üyeleri, Lapid'in orta sağ seçmenleri uzaklaştırma korkusuyla "Arap partileri arasındaki krizi" yönetmekten vazgeçtiğini, bunun ise "meclisin Knesset dışında hareket etmesine ve Netanyahu karşıtı bloğun oluşumunun engellenmesine" neden olduğunu ifade etti. Haaretz gazetesi Lapid'i, Ben Gvir'i "seçim kampanyası boyunca önemli bir figür" olarak göstererek, onun gücünü "şişirmekle" suçladı.



Şarku'l Avsat'ın Haaretz Gazetesi'nden aktardığı değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:



“Arap partilerini birleştirmek için elindeki üç kozu kullanmak veya ittifakı reddeden İşçi Partisi ve Meretz Partisi'nin seçmenlerinin sorumluluğunu almak yerine, sağ seçmenleri küstüren Lapid, onlardan birer birer vazgeçti ve bloğun çökmesine neden oldu.”



Jerusalem Post'ta yer alan bir haberde, 1 Kasım'da yapılan seçimlerden çıkacak sonuçlara göre, Likud Lideri Binyamin Netanyahu'nun bir hükümet kurması halinde selefinin belli başlı bölgesel politikalarından bazılarını sürdürmesinin muhtemel olduğuna yer verildi. Buna örnek olarak, Bennett ve Lapid'in yeni hükümetin kurulmasından sonra da devam edecek olan Lübnan ve Türkiye politikaları gösterildi.

Kaynak: Şarku'l Avsat