Netanyahu'nun Türkiye ziyareti neden iptal edildi?

Netanyahu'nun Türkiye ziyaretinin neden gerçekleşmediği merak konusu oldu. İletişim Başkanlığı temmuz ayının ortalarında yaptığı açıklamada, ayın sonuna doğru Filistin ve İsrail liderlerinin üçer gün arayla Türkiye'yi ziyaret edecekleri belirtilmişti. Ancak gelinen noktada sadece Filistin liderleri ağırlandı. Hal böylü olunca da bölgeyle ilgilenenler merakla sormaya başladı:

NETANYAHU'NUN TÜRKİYE ZİYARETİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 28 Temmuz'da Türkiye'ye yapacağı ziyaret sağlık sorunları nedeniyle ertelendi.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı, 28 Temmuz'da da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Türkiye’de misafir edeceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan liderlerin, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı ifade edilmişti.

Geçen hafta kalp takip cihazı takılan Netanyahu'nun kalbine pil takıldığı açıklandı.

Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'ya kalp takip cihazı takılmıştı.

Özetlemek gerekirse, Netanyahu acil olarak hastaneye kaldırıldığı için Türkiye ziyareti de ertelenmiş oldu.