Netanyahu: Vereceğimiz cevap Orta Doğu'yu değiştirecek

7 Ekim Cumartesi sabahı Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren ve 50 yıl sonra bir ilke imza atarak savaş ilanında bulunan İsrail'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu yeni bir açıklamada bulundu. Netanyahu, " İsrail'in Hamas'a verdiği yanıt Ortadoğu'yu değiştirecek" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'DAN YENİ AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün yaptığı açıklamayla, İsrail'in Filistinli silahlı kişilerce gerçekleştirilen benzeri görülmemiş çok yönlü saldırıya verdiği tepkinin Orta Doğu'yu değiştireceğini söyledi.

Netanyahu sözlerine şöyle devam etti; "Altına bakılmadık taş bırakmayacağız. Hamas'ın başına gelecekler korkutucu olacak."

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu'nın mesajı güney sınır kasabalarının belediye başkanlarıyla konuştuğu toplantıdan verildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

GAZZE'NİN DÜNYA İLE BAĞI TAMAMEN KESİLDİ

İsrail dün geceden beri Gazze'ye yoğun bir şekilde hava saldırısı gerçekleştiriyor. Son durumla ilgili açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas tarafından kontrol edilen Gazze Şeridi'ne yönelik tedbirlerini, giriş yasağını da içeren "tam bir abluka" seviyesine yükselttiğini söyledi. Gallant, "Elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok. Vahşi insanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket ediyoruz" dedi.

İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak" dedi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Dün gece Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini duyuran İsrail ordusundan konuya dair yapılan yazılı açıklamada, "Gece savaş uçakları, helikopterler, hava araçları ve topçu güçleri, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 500'den fazla noktayı hedef aldı" ifadeleri kullanıldı. Saldırılarda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 493 Filistinli hayatını kaybederken, 2 bin 751 Filistinli ise yaralandı. Hamas'ın operasyonunda ölen İsrailli sayısı da 800'ü geçti.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.