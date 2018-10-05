Netanyahu yeniden sorguya alındı

İsrail kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cuma günü polis tarafından sorguya alındı. Netanyahu’nun 12. defa sorguya girdiği bildiriliyor.

İsrail emniyeti, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun sorgulandığı yolsuzluk soruşturmasında eşi ve oğlunun rüşvet aldığı şüphesi bulunduğunu açıklamıştı. İsrail basının da 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturmasıyla ilgili Netanyahu'nun eşi ve oğlunun rüşvet aldığından şüphelenildiği kaydedilmişti.

İsrail medyasından gelen bilgilere göre, 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu dosyasıyla ilgili İsrail Menkul Kıymetler Komisyonu yetkilileri ve polis, Benyamin Netanyahu'yu Kudüs'teki Başbakanlık konutunda dört saat boyunca sorgulamıştı.

Yapılan sorgulamada polisin, rüşvet aldığından şüphelenilen eşi Sara ve oğlu Yair Netanyahu'nun, söz konusu davada rüşvet aldığı sonucuna ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 16:02