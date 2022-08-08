İran Dışişleri Bakanlığı'na ait internet sitesine göre, Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefon görüşmesinde Viyana'da sona eren görüşmeleri değerlendirdi.

Abdullahiyan, "İran müzakere heyeti anlaşmaya varmak için irade ve ciddiyetiyle Viyana'daki görüşmelere katıldılar. Kalan sorunları çözmek için yapıcı fikirler sundular. Beklentimiz, anlaşmanın nihai metnine ulaşmak için tüm tarafların kararlılık ve ciddiyet göstermeleridir." dedi.

Çabalarından dolayı Borrell'den övgüyle söz eden Abdullahiyan, "Nihai anlaşma, İran ulusunun hak ve çıkarlarını güvence altına almalı ve yaptırımların etkili ve istikrarlı bir şekilde kaldırılmasını garanti etmelidir." ifadelerini kullandı.

Borrell: İlerleme kaydedildiğine inanıyorum

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, konuşmasında Viyana'daki son müzakerelerde nispi bir ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.

Borrell, şunları söyledi:

"Viyana'daki son görüşmelerde nispi bir ilerleme kaydedildiğine inanıyorum. Müzakerelerin bu aşamasına ilişkin değerlendirmem olumludur, koordinatörler olarak tüm taraflar için iyi bir sonuca ulaşılıncaya kadar görüşleri yakınlaştırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Yaklaşık 5 aylık aranın ardından Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4 Ağustos'ta başlayan müzakerelerin sona erdiği belirtiliyor. Heyetlerin görüşmelerin sonucunu değerlendirme amacıyla ülkelerine döndükleri ifade ediliyor.

AB, İran müzakerelerinin nihai metnine başkentlerden siyasi onay bekliyor

Borrell, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmaya dönebilmesi için Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 aylık aranın ardından 4 Ağustos'ta yeniden başlayan müzakerelerde anlaşma koordinatörü olarak sunduğu nihai metin hakkında değerlendirmelerde de bulundu.

Müzakerecilerin İran ile ABD arasında ince ayar yapmak ve kalan bazı son meselelere teknik ayarlamalar sunmak için uğraştığını belirten Borrell, müzakere edilecek her konunun müzakeresinin tamamlandığını ve bunların artık nihai metinde bulunduğunu ifade etti.

Borrell, "Ancak her teknik meselenin ve her paragrafın arkasında başkentlerde alınması gereken bir siyasi karar yatmaktadır. Bu yanıtlar, olumlu olursa anlaşmayı imzalayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İran ile nükleer müzakereler

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyordu.

Viyana'da Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla yapılan müzakerelere, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington, AB aracılığıyla dolaylı katılım sağlıyordu.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran yönetimi ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.

Taraflar son olarak Mart 2022’de toplanmış, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "dış etkenler" nedeniyle görüşmelere ara verildiğini duyurmuştu.

Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde, ABD ile İran arasında AB aracılığıyla yapılan dolaylı görüşmelerin Doha'da sürdürülmesine karar verilmişti. 29 Haziran'da yapılan görüşmelerde de ilerleme sağlanamadığı açıklanmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, 20 Temmuz'da İran ile ABD arasındaki anlaşmazlığı çözmek için taraflara yeni bir taslak metin sunduğunu duyurmuştu. Tahran ve Washington yönetimleri de AB'nin sunduğu yeni çözüm önerilerini olumlu karşıladıklarını açıklamıştı.