"Nükleer anlaşmada çözüme ulaşmak için ABD'nin adım atması gerekiyor"

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, nükleer müzakerelerde iyi bir anlaşma için hazır olduklarını kaydeden Abdullahiyan, "İran hükümetinin iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varma konusundaki iradesinde hiçbir şüphe yoktur." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, "Beyaz Saray'ın aşırı taleplerini ve şüphelerini bir kenara bırakarak, gerçekçi bir şekilde çözüme ulaşma ve anlaşmaya varma yönünde adım atması ve yaptırımlara başvurmaktan vazgeçmesi gerektiğini" dile getirdi.

İran, Türkiye ve Rusya liderleri arasında Tahran'da bugün yapılacak üçlü zirveye işaret eden Abdullahiyan, ülkesinin küresel gıda ve enerji güvenliğine verdiği önemi vurguladı.

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile yaptığı son görüşmede de gıda güvenliği konusunun ele alındığını hatırlatarak, Ukrayna tahılının ihracatının kolaylaştırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell ise İran'ın nükleer anlaşma için sürdürdüğü çabaları memnuniyetle karşıladı.

Kendisinin ve yardımcısı Enrique Mora'nın tüm taraflarla iletişim ve istişare yoluyla anlaşma sürecini hızlandırmak için çalıştığını aktaran Borrell, "Aylarca süren çabaların sonuç vermesi gerektiğine inanıyorum. İran ile ABD'nin görüşlerini yakınlaştırma ve bir anlaşma noktasına varmak için çalışmaya devam edeceğim." dedi.