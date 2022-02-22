O ses kaydı doğruymuş

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarının 4 yıl önce yaptığı bir konuşmaya ait olan ve mevcut Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bazı komutanların yolsuzluklardaki rolünden söz eden ses kaydının doğruluğu İran yargısı tarafından teyit edildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Yargı Erki Sözcüsü Zebihullah Hodaiyan başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, üst düzey isimlerin adının Devrim Muhafızları Kooperatifi Vakfı'na ait "Yas Holding"deki yolsuzluklarla bağlantılı olarak geçtiği ses kaydına ilişkin soruları yanıtladı.

Medyaya sızdırılan ses kaydının doğruluğunu teyit eden ancak yeni bir gelişme olmadığını ve daha önceki yıllarda yayınlandığını söyleyen Hodaiyan, "Bu ses dosyası yayınlanmadan önce Devrim Muhafızları komutanları ile istihbarat ve denetim birimleri, vakıf şirketlerinden birinde yolsuzluğa karışan kişileri tespit etmek için müdahil olmuştu." ifadelerini kullandı.

Ses kaydında adı geçen isimlerin Silahlı Kuvvetler Yargısı'nın da yardımıyla soruşturma sonucunda tutuklandığını aktaran Hodaiyan, davada eski komutan İsa Şerifi ile birlikte bazı sanıkların ağır hapis cezalarına çarptırıldığını belirtti.

Öte yandan ülkenin önde gelen gazetelerinden Cumhuriyi İslami gazetesi, konuyla ilgili haberinde ses kaydında adı geçen Meclis Başkanı Kalibaf'ın soruşturmadan muaf tutulmasını eleştirdi.

Gazetenin Genel Müdürü Mesih Muhaciri'nin imzasıyla yayınlanan haberde, Kalibaf'ın söz konusu yolsuzluk davasında soruşturmaya dahil edilmediği hatırlatılarak, "Meclis Başkanına yönelik suçlamaların soruşturulmaması doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

Yas Holding olarak bilinen Yas Ekonomik Kalkınma Grubu Şirketi, Devrim Muhafızları Kooperatif Vakfı'nın ana kuruluşu olarak faaliyet gösteriyordu. Söz konusu holdingin aslında Kudüs Gücü'nün hazinesi rolünü oynadığına dair bilgiler ülke medyasında da yer bulmuştu.

Yas Holding, 2016 yılında bazı yöneticilerinin tutuklanmasına yol açan kapsamlı yolsuzluk soruşturması sonrasında feshedildi. Kalibaf döneminde Tahran Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kendisi de Kalibaf gibi eski asker olan İsa Şerifi, milyonlarca dolarlık yolsuzluk dosyasındaki rolü nedeniyle askeri mahkeme tarafından Mart 2021'de 20 yıl hapse mahkum edildi. Yargılanan diğer sanık Mahmud Seyf'e ise aynı mahkeme tarafından 30 yıl hapis cezası verilmişti.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) eski Başkanı Muhammed Serefraz da Mayıs 2019'da yaptığı bir açıklamada, dönemin Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Taib'in yolsuzluklardaki rolünü anlatmıştı.

Prag merkezli Radio Free Europe'a bağlı Farsça yayın yapan Radiofarda, 12 Şubat'ta eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Ali Caferi ile Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Sadık Zülkadrnia arasında 4 yıl önce yapılan bir konuşmaya ait olduğu iddia edilen 50 dakikalık bir ses kaydı yayınlamıştı.

Yayınlanan ses kaydında, mevcut Meclis Başkanı ve dönemin Tahran Belediye Başkanı Kalibaf'ın yanı sıra Devrim Muhafızları Koordinatör Yardımcısı Cemaleddin Abrumend, İstihbarat Kurumu Başkanı Hüseyin Taib ve Kudüs Gücü'nün eski komutanı Kasım Süleymani gibi isimlerin Devrim Muhafızları Kooperatifi Vakfı'na ait "Yas Holding"deki yolsuzluk dosyasındaki rolünden söz ediliyor.

Konuşmanın bir bölümünde Zülkadrnia, Yas Holding'deki yolsuzluklarla ilgili dosyanın kapatılması için Kalibaf'ın nüfuzunu kullanmaya çalıştığını ve bu sırada da Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumu Başkanı Taib'in de Kalibaf'a destek verdiğini anlatıyor.

Caferi ise Kasım Süleymani'nin, Devrim Muhafızları'nın o zamanki Koordinatör Yardımcısı Abrumend ve yolsuzluk dosyasında adı geçen kişilerin soruşturulmasından rahatsız olduğunu ve durumu İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile konuştuğundan bahsediyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Şubat'ta yaptığı bir konuşmada, söz konusu iddiaları, Devrim Muhafızları Ordusu ve Meclis gibi "devrimin temellerini oluşturan kurumlara karşı iftira ve propaganda savaşı" şeklinde değerlendirmişti.