Ölü Deniz ölüyor

İsrail ile Ürdün arasında bulunan kutsal metinlere konu olan Ölü Deniz’de su seviyesinde büyük ölçüde gerileme yaşanıyor. Kuraklık ve bilinçsiz turizm nedeniyle su kaybının yaşandığı Ölü Deniz’i kurtarma planları yapılıyor.

Uzmanlar bu şekilde devam etmesi halinde Ölü Deniz’in 2050 yılına kadar kuruyabileceğini belirtiyor. 1,5 milyar dolarlık bir projeyle kurumasının önüne geçileceği düşünülen Ölü Deniz, ziyaretçiler için hala önemli bir güzergah olma niteliğinde.

ÖLÜ DENİZ

Eski Ahit ve Kuran'da Ölü Deniz'e atıfta bulunuluyor. Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler için büyük öneme sahip bölgede. İbranice İncil'in en eski bilinen el yazmalarından biri olan Ölü Deniz Tomarları bulunmuştu. Hz. İsa’nın vaftiz edildiği kabul edilen yerin de Ölü Deniz’e çok yakın bir bölgede olduğu düşünülüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net