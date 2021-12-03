Omicron İsrail'de 7 kişiye bulaştı

Sağlık Bakanlığının konuya dair açıklaması İsrail basınında yer aldı.

Açıklamada, ülkede yeni varyantın tespit edildiği kişi sayısının 7'ye yükseldiği, 4 vakanın Güney Afrika'dan gelen aşı yaptırmamış kişiler olduğu, diğer 3 kişinin de Kovid-19'a karşı aşılı olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığının Omicron varyantı şüphesiyle 27 kişinin durumunu izlediği, bunlardan 22'sinin "korumasız" yani son 6 ay içinde aşılarının son dozu uygulanmayan veya hiç aşı yaptırmamış kişiler olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının bildirdiğine göre Malavi'den dönen bir İsrail vatandaşında Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandığını belirtmişti.

Dünyanın gündeminde olan Omicron varyantı nedeniyle yabancıların ülkeye girişini istisnalar dışında yasaklayan İsrail, yurt dışından dönenler için de yeni karantina önlemleri açıklamıştı.