Omicron varyantı o ülkeye de sıçradı
Mısır'da Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 kişide ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildi.
Ortadoğu 18.12.2021, 09:07
Mısır'da 3 kişide ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü 26 vakadan 3'ünde Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.
Omicron varyantının görüldüğü 3 kişinin karantina hastanesine sevk edildiği ve temaslılarla ilgili de tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.
Mısır'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 21 bin 277'ye, vaka sayısı 373 bin 509'a yükseldi, 310 bin 749 kişi sağlığına kavuştu.
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