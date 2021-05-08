Onun için anneler günü buruk geçiyor: 6 çocuğunu kaybetti

Esed rejiminin 3 saldırısında yaşları 15 ile 41 arasındaki 6 evladını kaybeden Duriye, yetim kalan 16 torununa bakmaya çalışıyor.

İdlib'de yaşayan 62 yaşındaki Duriye, AA muhabirine, çocuklarını kaybettikten sonra Anneler Günü'nü kutlamadığını söyledi.

Duriye, "Çocuklarım hayattayken Anneler Günü benim için bir başkaydı. Kutluyorlardı, evi süslüyorlardı, hediyeler alıyor

Torunlarının ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirten Duriye, onlara bayramlık elbise alamayacağı için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Duriye, rejimin saldırılarında kaybettiği evlatlarının acısının dinmediğini ifade ederek, çocuklarının emaneti torunlarını en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştığını kaydetti.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

lardı. Yürümekte zorlanıyorum.16 yetime bakıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum hayat zor." ifadelerini kullandı.