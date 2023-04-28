Orta Doğu'da 12 yıl aradan sonra bir ilk

Suriye hükümetine yakın bir yerel kaynak, Reisi'nin önümüzdeki hafta Şam'a gideceğini ve iç savaşın başlamasından bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk İran cumhurbaşkanı olacağını iddia etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin gelecek hafta Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceği ve Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk İran cumhurbaşkanı olacağı iddia edildi.

Reuters'a konuşan Suriye hükümetine yakın üst düzey yerel bir kaynak, 'Suudi Arabistan ile İran arasında son dönemde yaşanan yakınlaşma ve Arap ülkelerinin Suriye'ye yönelik izolasyon politikasında yumuşamaya gitmesinin bu ziyareti beraberinde getirdiğini' aktardı.

Suriye'nin hükümete yakın El Vatan gazetesi de konuya ilişkin haberinde, Cumurbaşkanı Reisi'nin Suriye ziyaretinin iki gün süreceğini ve bu bağlamda özellikle ekonomik işbirliği yönünde bir dizi anlaşma imzalanacağını yazdı.

Nisan ayında Reuters'a konuşan Suriye, İran, İsrail ve Batılı kaynaklar da İran'ın Suriye'ye yapılan deprem yardımlarını silah ve askeri teçhizat sevkiyatını kamufle etmek için kullandığını, İsrail'in son dönemde artan ve 'kesin istihbarat'a dayanan hava saldırılarının da bu askeri sevkiyatları hedef aldığını iddia etmişti.

TUNUS 11 YIL ARADAN SONRA BÜYÜKELÇİ ATADI

Öte yandan, Tunus'un 11 yıl aradan sonra Suriye'ye yeniden büyükelçi atadığını duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said, Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törenle, Muhammed el-Mühezzebi'yi "olağanüstü" Şam Büyükelçisi ve Tunus'un Suriye'deki tam yetkili temsilcisi olarak atadığı belirtildi.

Söz konusu atama, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad'ın 17-19 Nisan'da Tunus'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gerçekleşti. Mikdad ziyarette, ülkesinin, Tunus'a büyükelçi atamayı planladığını açıklamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said ise Mikdad ile 18 Nisan'da gerçekleştirdiği görüşmede, Suriye ile ilişkilerin ve ikili iş birliğinin normal seyrine dönmesini istediklerini söylemişti.

Tunus, Suriye'de 11 yıl önce başlayan gösterilerin şiddet kullanılarak bastırmasına tepki olarak Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, 2012'de Suriye'nin Tunus Büyükelçisi'nin sınır dışı etme kararı almıştı. Tunus, 2017'de Suriye ile sınırlı diplomatik temsile geri dönmüş ve 2018'in sonunda da iki ülke arasındaki hava trafiği yeniden başlamıştı.