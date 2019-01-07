Orta Doğu'nun en büyük katedrali Mısır'da açıldı, Trump memnun

Mısır'ın Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, Mısır'ın yeni başkentinde Mısır’ın Kıptilerin noel arifesinde kilise açılışı yaptı. Yeniş kurulan başkentte Mısır'ın en büyük camisinin açılışı da aynı gün gerçekleşti.

Kıpti Hristiyanları, Mısır'ın yaklaşık 100 milyon insanının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.

Sisi katedralin açılış konuşmasında, "Bu tarihimizde önemli bir an," dedi. Mısırlı Hristiyanlara ve Müslümanlara atıfta bulunarak, “Biz biriz ve bir kalacağız” dedi.

Kıpti kilisesinin başkanı Papa Tawadros II, “Bugün, bu vaadi yerine getirdiğinizi görüyoruz ve burada bu büyük vesileyle büyük bir açılışa tanık oluyoruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da kilisenin açılışına övgüde bulundu

Trump konu ile ilgili pazar günü sosyal medya yaptığı paylaşımda, “Mısır'daki arkadaşlarımızı Orta Doğu'daki en büyük Katedrali açarken görmek heyecanlı. Cumhurbaşkanı Al Sisi ülkesini daha kapsayıcı bir geleceğe taşıyor, ”dedi.

Kıpti simgeleriyle süslenmiş olan Doğuş Katedrali, 8 binden fazla ibadetçiyi ağırlayabilecek.

El Ezher Camii'nin Büyük İmamı Şeyh Ahmed el Tayeb, İslam'ın Müslümanlara, Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olsun bütün ibadethanelerini korumayı ve savunmayı emrettiğini söyledi.

Mart 2015’te ilan edilen yeni Mısır başkenti, kısmen Kahire’deki kalabalığı azaltmayı amaçlıyor ancak aynı zamanda hükümet bakanlıklarına ve havaalanına da ev sahipliği yapacak. Hükümet bu yılın ilerleyen saatlerinde yeni tesislere taşınmaya başlamasını bekliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2019, 10:49