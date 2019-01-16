Orta Doğu'nun nehirlerinde insan yapımı krizler

Uygarlığın beşiği olan Nil, Fırat ve Dicle'nin suları kötü yönetim ve iklim değişikliğinden etkileniyor

Büyüyen nüfus ve benzeri görülmemiş yüksek sıcaklıklar arasında, bölgenin çevresel geleceğini çevreleyen bir sorun çıkma duygusu var.

Yüzyıllar boyunca, Kuzey Irak’taki Küçük Zab nehri çiftçilere tarıma elverişli topraklar sağlamıştır. Dicle'nin küçük bir kolu olan Zab, İran'daki kaynağından 400 kilometre boyunca, ilerleyerek Dicle'ye katılıyor.

2017 ilkbaharında, nehrin içinden geçtiği Süleymaniye şehri sakinleri su seviyesindeki düşüşe şahit oldu. Qaladze kasabasında, aileler musluk suyunda ciddi kıtlıktan şikayet etti, ekinlerin sulanmadığını ve binlerce balığın öldüğünü söyledi.

Boğucu yaz ayları sürdükçe, sulama Qaladze'li çiftçiler için bir kabus oldu.

2009 yılında İran hükümeti devasa altyapı projesi üzerinde çalışmaya başladı; Küçük Zab'ın karşısında 100 metreden uzun ve 275 metre genişliğinde heybetli bir baraj inşa edildi.

Haziran 2017’de, sıcaklıklar yükselmeye başladığında, İran barajın 545 milyon metreküpünü doldurmak için su depolamaya başladı. Nehirden bölgeye su akışı yüzde 80 oranında azaltıldı.

Sardasht, İran-Kuzey Irak sınırında inşa edilmiş üç barajdan biri. Dicle suyunun yaklaşık yüzde 30'u İran'dan geliyor ve Irak'ı İran'ın eylemlerine karşı savunmasız bırakıyor.

Nil nehri ve Hedasi barajı

Bu arada, Kuzey Afrika’da Mısırlı politikacılar, Etiyopya’nın milyarlarca dolarlık Nil Nehri barajı projesinin inşasını durdurmak amacıyla yoğun görüşme trafiğine başladı.

Nil, Dicle ve Fırat nehirleri boyunca, tarihin en önemli medeniyetlerinin bir kısmı doğdu, büyüdü, gelişti ve gelişti. En eski insani tarım toplulukları, bu nehirler sayesinde binlerce yıldır Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın büyük bölgelerinde yaşamı sürdürmüştür.

Fakat bugün, üç nehir de tehdit altında.

Bu krizdeki asıl suçlu kim: iklim değişikliği mi, yok edici insalar mı ?

Irak'ın nehir su kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini komşu ülkelerden gelen su akışı sağlıyor. Bu da ülkeyi nehirlere bağımlı kılıyor.

Ayrıca, eski teknikleri kullanan çiftçiler aşırı sulamaya meyillidir ve daha fazla su harcarlar.

Bazı ülkeler uluslararası su anlaşmalarına tabidir. Ancak anlaşmayı imzalamayanlar için bir nehrin yıkılmasını ve diğer ülkelere akışı sınırlandırmak için yasal bir engel bulunmuyor.

Basra ve Shatt Al Arab

Qaladze'nin 1000 kilometrenin hemen altındaki Basra şehrinde, Dicle ve Fırat, suyolunun Arap Körfezi'ne girmeden önceki son ayağı olan Shatt Al Arab'ı oluşturmak için birleşiyor. Ancak, dünyanın en önemli iki nehirinin birleştiği yerde konumlanmış bir şehir için, su temini bir zorluk oldarak gündemini koruyor.

Irak yetkililerine göre, yalnızca su krizinden dolayı yaklaşık 4 bin kişi güneydeki evlerini terketmek zorunda kaldı.

BM Çevre Programı Irak'ın her yıl yaklaşık 250 kilometrekare ekilebilir alanı kaybettiğini tahmin ediyor.

Ilısu barajı ve Hasankeyf

Türkiye'nin güneydoğusundaki 12 bin yıllık tarhi olan Hasankeyf kasabası, önümüzdeki aylarda dalgaların altında kaybolacak. Ilısu hidroelektrik barajı projesi sonucu oluşan yapay bir göl onu yutacak.

Bölge sakini Ridvan Ayhan, "Torunlarım nerede büyüdüğümü, nerede yaşadığımı görmeyecek. Bana 'Büyükbaba, nereden geliyorsun? Nerede yaşıyordun?' Diye soracaklar. Ne yapacağım? Onlara gölü göstereceğim? " diye soruyor.

Ilısu barajına ek olarak, 2015 yılında İran, Dicle'nin ana kollarından biri olan Sirwan Nehri'nde bulunan Daryan barajını doldurmaya başladı. Shatt Al Arab'a olan akışı yüzde 18'e kadar azaltması bekleniyor.

Kahire'nin kuzeyindeki Nil Deltası'nda çiftçilere iki yıl önce pirinç yetiştirecekleri alanı sınırladılar.

2017'den bu yana, ülkenin birçok yerindeki çiftçilerin sulama yöntemi olarak su fıskiyeleri yerleştirmeleri gerekiyordu. Geçen yıl bakanlık, su yoğun pirinç tarımı için kullanılabilecek toprak bölgesini azalttı ve ihlal edenlere 3.000 (Dh 615) ila 20.000 (Dh 4.100) Mısır Lirası ağır cezalari ve altı ay hapis cezası verdi.

Hükümet ayrıca Nil Deltası'nın merkezinde ve güneyinde ve delta dışındaki dört ilde pirinç yetiştiriciliğini yasakladı. Denizin tuzlu suyunun bölgedeki toprağa sızmasını engellemek amacıyla Akdeniz'e yakın bölgelerde pirinç yetiştiriciliğine ya da kıyılarındaki tuzlu göllere izin verdi.

Kahire, yıllarca pirinç ihracatçısı olarak, üretim düştükçe pirinç ithalatına da başladı.

Çok miktarda su akışına rağmen, Mısır hükümeti, Etiyopya'nın 2011 yılında inşa etmeye başladığı baraj projesinde yoğun bir diplomasi yürüttü.

Su koruma çabalarının bir parçası olarak, yetkililer ayrıca çok kirli kanalların temizliği ve geri dönüşüm suyuna yatırım yapıyor. Sulama şebekelerinde, güneş enerjisinin yanı sıra, ülkenin her yerinde yeraltı suyunun kullanımı giderek artmaktadır.

Siyasi mücadele, güvensizlik, hem Mısır'da hem de Irak'taki su kaynakların konusunda gergin bekleyişi artırıyor. Ancak bir şey açıktır; Dicle, Fırat, Nil ve diğerleri boyunca yaşayan nüfus boş durmayacak ve su kaynakları azaldıkça krizler baş gösterecektir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2019, 17:19