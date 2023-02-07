Orta Doğu ülkelerinden Türkiye'ye destek için hava köprüsü

Katar

Katar haber ajansına göre, Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye'ye bir hava köprüsü kurulması talimatı verdi. Hava köprüsüyle ilk olarak Uluslararası Katar Arama ve Kurtarma Grubundan bir ekip gelecek. Bir meydan hastanesi, insani yardımlar ve kış şartlarıyla mücadele malzemeleri ve çadırlar getirilecek.

Kuveyt

Kuveyt haber ajansı Kuna'nın verdiği bilgiye göre, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talimatıyla, Türkiye'ye depremle mücadele için yardım malzemeleri ve tıbbi ekipler için benzeri bir hava köprüsü kurulacak.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı WAM'ın haberinde, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için acil yardım desteğinin yanı sıra, arama kurtarma ekibi ve meydan hastanesi kurulması yönünde talimat verdi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. Şukri, görüşmede, Mısır'ın Türkiye'ye acil insani yardım gönderme kararı aldığını bildirdi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın iki kardeş ülke Türkiye ve Suriye'deki kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak üzere yardımların gönderilmesi emri verdiğini duyurdu.

Tunus

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kays Said'in Türkiye ve Suriye'ye acil yardım yapılması ve talimatı verdiğini duyurdu. Said, askeri uçakların, iki kardeş ülkeye bu yardımların ulaştırılması için askeri uçakların hareket edeceğini belirtti.

Filistin

Başbakanlığın yazılı açıklamasına göre, Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin kurtarılması çalışmalarına katılacak bir ekibin gönderilmesi konusunda Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan talimat verildiğini kaydetti.

Irak

Irak resmi haber ajansı (INA), Irak Kızılayının Türkiye'deki enkaz çalışmalarına katılmak üzere bir ekip göndereceğini, ayrıca Suriye'ye 60 tonluk insani yardım ve tıbbi malzeme ulaştıracağını duyurdu.

Bahreyn

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Kraliyet İnsani Çalışmalar Kurumuna Türkiye ve Suriye için gerekli olan acil insani yardımların yapılması emrini verdi.

Cezayir

Cezayir devlet radyosuna göre, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderilmesi talimatıyla Cezayir Sivil Savunma Başkanlığından bir ekip Türkiye'ye gönderilecek. Yerel basında arama kurtarma ekibinin 89 kişiden ulaşacağı bilgisi yer aldı.

Lübnan

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, yaptığı basın açıklamasında, Bakanlar Kurulunda Türkiye'deki depremlerin de gündeme geldiğini, arama ve kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 72 kişilik bir ekip göndereceklerini söyledi.

Libya

Ulusal Birlik Hükümeti Twitter hebasından yapılan paylaşıma göre, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgelerine teknisyenlerden oluşan 55 kişilik bir ekip gönderme talimatı verdi.

İran

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran Kızılayı arama, kurtarma ekiplerinin bu gece Türkiye'ye hareket edeceğini iletti.

Öte yandan İran Kızılayı da 6 timden oluşan arama, kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlandığını bildirdi.

İsrail

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ofisinden yapılan açıklamada, Bakan'ın İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile Türkiye'deki depremzedelere yardım faaliyetlerini görüştüğü ve ihtiyaç halinde bir sahra hastanesi kurulmasını onayladığı kaydedildi.