Ortalarda görünmeyen Gabon lideri Riyad'dan ayrılıyor

Suudi Arabistan'da tedavi gören Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun tedavisine Fas'ta devam edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Bongo'nun eşi Sylvia Bongo, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı, ailesiyle istişare ederek, tedavisinin devamı için Fas Kralı Majesteleri 6. Muhammed'in davetini kabul etmeyi seçti." ifadelerini kullandı.

Davet için Fas Kralı'na teşekkür eden Sylvia Bongo, eşinin yarın Rabat'a gideceğini belirtti.

Öte yandan geçen hafta Bongo'nun tedavisinin devamı için Riyad'dan Londra'ya gideceği ileri sürülmüştü.

Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'den bu yana kameralar karşısına çıkmayan Bongo'nun öldüğü ya da felç geçirdiği iddia edilmişti.

Bongo'nun kaldırıldığı hastanede geçirdiği ameliyat sonrası suni komaya sokulduğu ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ike Ngouoni, 11 Kasım'da yaptığı açıklamada, Bongo'nun iyileşmeye ve tüm fiziksel yetilerini geri kazanmaya başladığını duyurmuştu.

AA