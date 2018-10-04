Osmanlı paraları İslami eser olarak kaydediliyor

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanlık bünyesindeki İslami ve Kıpti Eserler Daimi Komisyonu tarafından, devlet hazinesinde bulunan tarihi paraların "İslami eserler" olarak kaydedilmesi kararı alındığını duyurdu.

Söz konusu paraların içinde altın ve gümüş sikkelerin bulunduğu, altın sikkelerin Osmanlı sultanlarından III. Mehmet, I. Abdulmecid ve III. Selim ile Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa ailesi dönemlerine ait olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca "İslami eserler" olarak kaydedilecek paralar arasında Suudi Arabistan'ın kurucu lideri Kral Abdulaziz bin Suud (1876-1953) dönemine ait paraların da bulunduğu belirtildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 10:12