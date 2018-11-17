ÖSO'daki Türkmenlerden Fırat'ın doğusunda temizlik hazırlığı

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) önde gelen unsurlarından Hamza Tümeni, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusunda olası bir askeri harekata karşı hazırlık yapıyor.

2015 yılında terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan ve Türkmen unsurlardan oluşan Hamza Tümeni, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO çatısı altında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek vermişti.

Yaklaşık 6 bin 500 savaşçıdan oluşan grup, halihazırda Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusunda başlatacağı muhtemel operasyona karşı hazırlık yapıyor.

Muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde savaş taktikleri öğrenen ve atış talimleri yapan grubun komutanlarından Seyf Ebu Bekir, hazırlıkları takip eden AA muhabirine konuştu.

Ebu Bekir, "Şu an Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK ve PYD unsurlarına karşı yapılacak olası bir operasyona askeri anlamda hazırlıklar yapıyor, askerlerimizi eğitiyoruz." dedi.

"Orada yaşayan Kürt kardeşlerimizle problemimiz yok. Aksine onları terör zulmünden kurtaracağız." ifadesini kullanan Ebu Bekir, "Bütün gayretlerimizle Fırat'ın doğusuna hazırlanıyoruz. ÖSO olarak hedefimiz Fırat’ın doğusundaki vatandaşlarımızı terör zulmünden kurtarmak." diye konuştu.

Ebu Bekir, terör örgütünün işgal ettiği bölgelerdeki halka baskı uyguladığını ve zulmettiğini vurgulayarak, "Bu sebeple hazırlıklarımızı yapıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı öncesinde terör örgütleri zulmünden kaçan Kürt kardeşlerimize destek olduk. Görüşmeler yaptık. Hamza Tümeni olarak Kürtlerin bir arada bulunduğu bir yapı hazırladık. Kürt Şahinleri adını verdiğimiz oluşum yaklaşık bin 200 askerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Kürt Şahinleri Tugayı'ndaki savaşçıların YPG/PKK'nın işlediği suçlara karşı mücadele verdiğini belirten Ebu Bekir, "Onlarla çatıştılar ve devam edecekler. Kürt Şahinleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisi çok büyüktü." değerlendirmesini yaptı.

Ebu Bekir, YPG/PKK'nın halihazırda Tel Rıfat ilçesini işgal ettiğini hatırlatarak, "Zeytin Dalı Harekatı sonrası terör örgütü, Şehba ve Tel Rıfat bölgesinde daha fazla yapılanmaya başladı. Siyasi ve askeri anlamda Türkiye’nin desteğiyle o bölgeleri de terör örgütlerinden temizleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2018, 12:38