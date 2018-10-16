ÖSO ile PKK çatıştı

YPG/PKK, dün gece saatlerinde Afrin'den güneydoğuya yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden Mare'ye taciz atışları yaptı. Örgütün taciz atışları üzerine ÖSO kuvvetleri karşılık verdi.

Terör örgütü YPG/PKK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesinde, Örgüt, ağır silahlar ve havan topu atışlarıyla ÖSO hedeflerini ve sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerine saldırdı.

ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, bir ÖSO mensubu yaralandı. Çatışma yaklaşık üç saat devam etti.

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerin başında gelen Mare'de siviller, terör örgütü YPG/PKK’nın sık sık saldırılarına uğruyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 09:45