Özbekistan’ın Kırım politikasındaki değişiklikler

Özbekistan, son bir yılda Birleşmiş Milletler (BM)'in Kırım ve Ukrayna konusundaki iki uluslararası kararın oylamasında ret oyu kullandı.

Özbek hükümetinin bu kararları sadece uzmanların değil, sıradan Özbek vatandaşların arasında da tartışmalara neden oldu. Onlardan birçoğu çeşitli sosyal ağlarda görüşlerini dile getirdiler.

Bazı Özbekler "Önceki duruşumuz bu konuda farklı idi”, diğerleri ise "diplomasi olarak tarafsız kalabilirdik” notunu düştü. Bunlar arasında Özbekistan'ın şu anki statüsü hakkında "Rusya'dan çok korkuyoruz" ya da "kukla devletine dönüşüyoruz" diyenler de var.

Bunun yanında BM'de yaşanan bu oylama sonuçları Taşkent ve Moskova arasında ilişkilerin yoğunlaştığı bir döneme rastlamaktadır. Rus lider Vladimir Putin bu sonbaharda Özbekistan’a bir resmi ziyaret yaptı. İki ülke arasında nükleer santral yapımı dahil enerji ve başka alanlarda önemli işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Orta Asya, Rusya ve ABD arasında jeopolitik gerilimleri artan bölgelerden biridir ve Moskova bu bölgede çıkarlarını daha güçlü koruma girişimleri bilinmektedir.

Fransa’da yaşayan Özbek bağımsız siyaset uzmanı, Taşkent hükümetinin Kırım politikasındaki değişiklikleri ise şöyle yorumladı:

"Kerimov döneminde de şimdi de Özbekistan hükümeti Moskova karşısında dikkatli davranıyor. Ancak Kerimov döneminde Rusya korkusu bu ülkeyi uluslararası politikalarda desteklememe şeklinde tezahür ediyordu. Şimdiki hükümette de Rusya korkusu var ancak bu korku artık Putin politikalarını desteklemeye dönüştü."

Pazartesi günkü BM Genel Kurulu oylamasında Orta Asya’nın iki ülkesi Kazakistan ve Kırgızistan tarafsız kalmayı tercih etmişlerdi. Oylamada Özbekistan, Ermenistan ve Beyaz Rusya Moskova’dan yana oy kullandı. Türkmenistan, Tacikistan ve Azerbaycan oylamaya katılmadı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

