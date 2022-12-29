"Özel ziyaret" için İtalya'ya giden Kuveyt Emiri ülkesine döndü
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, "özel ziyaret" kapsamında gittiği İtalya'dan dönüş yaptı.
Ortadoğu 29.12.2022, 11:08
Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, İtalya'dan dönen 85 yaşındaki Şeyh Nevvaf'ı Veliaht Prens Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah başta olmak üzere bazı üst düzey yetkililer havaalanında karşıladı.
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf 12 Aralık'ta "özel ziyaret" kapsamında İtalya'ya gitmişti.
Bazı sağlık sorunları bulunan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın 8 Ekim'de de rutin kontroller için İtalya'yı ziyaret ettiği açıklanmıştı.
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, 14 yıl Veliaht Prenslik yaptıktan sonra önceki Emir, ağabeyi Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 29 Eylül 2020'de vefat etmesinin ardından Kuveyt Emiri olmuştu.
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