"Özel ziyaret" için İtalya'ya giden Kuveyt Emiri ülkesine döndü

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, İtalya'dan dönen 85 yaşındaki Şeyh Nevvaf'ı Veliaht Prens Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah başta olmak üzere bazı üst düzey yetkililer havaalanında karşıladı.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf 12 Aralık'ta "özel ziyaret" kapsamında İtalya'ya gitmişti.

Bazı sağlık sorunları bulunan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın 8 Ekim'de de rutin kontroller için İtalya'yı ziyaret ettiği açıklanmıştı.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, 14 yıl Veliaht Prenslik yaptıktan sonra önceki Emir, ağabeyi Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 29 Eylül 2020'de vefat etmesinin ardından Kuveyt Emiri olmuştu.