Papa, Bahreyn'de ayine katıldı

Vatikan'ın resmi sitesine göre Papa Franciscus, Bahreyn ziyaretinin son gününde, Kutsal Kalp Kilisesi'nde piskopos ve rahiplerle dua etti.

Ayine katılanları selamlayan Franciscus, "Bazılarınızın Lübnanlı olduğunu görüyorum. Dualarım, sizin yorgun ve bitkin ülkeniz ve Orta Doğu'da sıkıntı içinde olan tüm halklar içindir." dedi.

Franciscus, dün de Manama'daki Kutsal Kalp Okulu'nu ziyaret etmiş ve öğrencilerle bir araya gelmişti.

Papa Franciscus, beraberindeki heyetle, "Bahreyn Diyalog Forumu: İnsanların Birlikte Yaşaması İçin Doğu ve Batı" temalı buluşmaya katılmak üzere 3 Kasım'da Bahreyn'e gelmişti.