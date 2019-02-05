Papa'dan Ezher imamına barış öpücüğü

Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis Arap dünyasına yaptığı ilk ziyaret olan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinde "aşırılıklarla mücadele belgesini imzaladı.

Papa Francesco, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın davetlisi olarak dinler arası diyalog konferansına katıldı.

Mısır'daki El Ezher Camii imamı Şeyh Ahmed El Tayyib ve Papa Francis Abu Dabi'deki Kurucu Anıtında dinler arası diyalog konferansı sonrasında aşırılıkçılıkla mücadeleye ilişkin bir belgeyi imzaladıktan sonra birbirlerini tebrik ettiler.

Şeyh Tayyib ve papa, dini aşırılıkçılığa karşı bir mesaj taşıyan "insan kardeşliği" nin bir belgesini imzaladılar.

Ezher imamı: Hristiyanları kucaklayın

700'den fazla din aliminin bir araya geldiği konferansta konuşan Mısır el Ezher Camii ve Ezher Üniversitesi Şeyhi Ahmed el Tayyib, Ortadoğu'daki Müslümanlara, "Hristiyan toplumları kucaklayın" çağrısında bulundu. Avrupa'daki Müslümanlara da seslenen Tayyib, "Yaşadığınız yerlerdeki toplumlara ayak uydurun." ifadelerini kullandı. Arap dünyasındaki Hristiyanlara da, "Siz tüm vatandaşlık haklarına ve sorumluluklara sahip olarak bu milletin bir parçasısınız. Vatandaşsınız, azınlık değilsiniz" hatırlatmasında bulundu.

Yemen

Arap yarımadasının en fakir ülkesi Yemen'de dört yıldır devam eden Suudi Arabistan ve İran vekalet savaşına değinen Papa "savaşın hiçkimseyi memnun etmediğini" söylemekle yetindi. Çatışmaları azaltmada eğitimin önemine vurgu yapan Papa Francis de "Tanrı adına yapıldığı belirtilen nefret ve şiddet, haklı gösterilemez." şeklinde konuştu.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el-Nehyan da İnsan Kardeşliği belgesinin imzalanmasıyla ilgili Twitter hesabından, "Kardeşim Muhammed Bin Rashid ve ben, Papa Francis ile Şeyh Ahmed el Tayyib arasındaki "İnsan Kardeşliği Belgesi"nin imzalanmasına şahit olduk. Bu belge, hoşgörü ve bir arada yaşama değerlerini güçlendirmeyi amaçlıyor." paylaşımında bulundu.

Papa salı günü (bugün), Roma'ya dönmeden önce papa, Abu Dabi spor stadyumunda 135 bin Katolik için konuşma yapacak.

BAE dokuz Katolik kilisesine ev sahipliği yapıyor ve çoğu Filipinler'den gelen yaklaşık bir milyon gurbetçi Katolik'e ev sahipliği yapıyor. Diğer bir milyon Katolik’in, Arap Yarımadası’nın diğer ülkelerinde yaşadığı tahmin ediliyor.



Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2019, 08:08