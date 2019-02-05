Papa Franciscus BAE'de ilk ayini yönetti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, ilk kez Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda düzenlenen ayini yönetti.

Arap basınında, Papa Franciscus'un Zayed Sports City Stadı'nda on binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini yönettiğini gösteren görüntüler yayınlandı.

Vatikan'dan Körfez'e ilk ziyaret

BAE resmi haber ajansı WAM'ın dünkü haberinde, Papa Franciscus'un Zayed Sports City Stadı'nda düzenleyeceği ayine dünyanın farklı yerlerinden 135 binden fazla kişinin katılacağı belirtilmişti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine ilk kez Körfez ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye önceki gün gitmişti.

Papa Franciscus, bu ziyaretiyle Körfez bölgesini ziyaret eden ilk papa oldu.

Kaynak: AA, Reuters