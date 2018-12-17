Papa imzalı araca BAE ilgisi

Katolik Kilisesi'nin dini lideri Papa Françoise tarafından imzalanan Lamborghini Hurricane marka araç açık artırmaya çıkıyor. 2019 yılının şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gideceği açıklanan Papa’nın tarihi ziyaretinden hemen önce çekilişin yapılacağı bilgisi dikkat çekiyor.
Araçtan elde edilecek gelirin Vatikan’ın faaliyetleri Suriye’de DEAŞ’tan kurtarılan bölgeler kullanılacağı öğrenildi.
DİNLERARASI DİYALOĞUN YENİ AKTÖRÜ BAE
Vatikan, Papa Francis’in Şubat 2019’da “dinlerarası diyalog” kapmasında Birleşik Arap Emirlikleri’ne ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuş, Muhammed bin Zayid, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Papa ziyaretini, ‘Papa Barışın ve Hoşgörünün Sembolü’ sözleriyle karşılamıştı.
Kaynak: www.dunyabulteni.net