Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 3 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Hava harekatıyla teröristlerin etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, operasyonların en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği kaydedildi.

#PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/2sPfB4i4Uy