PKK, ABD'den aldığı silahları karaborsada satıyor

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

ABD ile yapılan anlaşmalar neticesinde 2018 sonuna kadar Fırat’ın batısından çekilmesi ve elindeki silahları bırakması gereken PKK-PYD/YPG terör örgütü, silahları ucuz fiyata yandaşlarına veriyor. ABD ise tepki göstermek yerine terör örgütüne silah yardımı yapmayı sürdürüyor. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY)’ne ait Semelka Sınır Kapısından 200 tırlık bir konvoy gönderdi.

ALINAN SİLAHLAR TÜRKİYE’YE KARŞI KULLANILACAK

Terör örgütü, ABD’den aldığı silahları satarak hem mali gelir elde ediyor hem de gerektiğinde Türkiye’ye karşı kullanıyor. Daha önce Türkiye’de ABD yapımı gelişmiş silahlar bulunmuştu. ABD yönetimi terör örgütlerine verdiği silahların Türkiye’yi tehdit etmediğini açıklamıştı. Ancak bulunan silahlar, ABD’nin iddialarını çürütüyor.

ABD, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adı altında topladığı terör unsurlarına yardımı sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2018, 17:18