PKK panikledi! Eğer operasyon olursa...

Teröristlerin bölgede huzur ve istikrar ortamını bozmaya çalıştığını aktaran güvenlik uzmanları, saldırıların zamanlamasına dikkat çekerek, olası Sincar harekatının terör örgütünde paniğe neden olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Patlayıcı yüklü araçlarla yapılan saldırıların teröristlerden arındırılan ve bölge halkını huzura kavuşturduğu Afrin, El Bab, Cerablus ve Rasulayn gibi bölgelerde yoğunlaşması dikkat çekiyor.

Güvenlik uzmanları, teröristlerin söz konusu saldırılarıyla sivilleri korkutmayı ve zorla yerlerinden ayrılmalarını sağlamayı amaçladığını iddia etti.

PKK/YPG'li teröristlerin özellikle sivillerin yoğun bulunduğu yerlerde ve saatlerde saldırılarını yaptığına dikkati çeken uzmanlar, patlayıcı yüklü araçlarla düzenlenen saldırıların bölge halkını yıldırmaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin, "yeni Kandil" yapmaya çalıştığı Sincar'a yönelik harekat söylemlerinin, örgütün sözde yöneticileri arasında büyük panik ve moral bozukluğuna neden olduğu, düzenlenen saldırılarla örgütteki çözülmenin önüne geçilmesinin amaçlandığını belirtti.

AA