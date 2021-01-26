PKK, Esed güçlerine gıda girişini durdurdu

YPG/PKK'lı teröristlerle Esed rejimi güçleri arasında 28 Aralık 2020'de başlayan ve Rusya'nın ara buluculuğuyla yatıştırılmaya çalışılan gerginlik devam ediyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, örgüt Haseke'nin Guveyran bölgesinde Esed rejimi askerlerinin ailelerinin evlerinde arama yapma girişiminde bulunarak baskı kurmaya çalıştı.

Bu sırada rejim askerlerinin aileleri ile YPG/PKK unsurları arasında kısa süreliğine arbede yaşandı.

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke il merkezinde kuşatma altına aldığı Esed rejimine ait askeri bölgeye gıda ve temel ihtiyaçların girişini de durdurdu.

Gerilim nasıl başlamıştı?

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinin rejim güçlerine devredilmesi konusunda bir süredir baskılara maruz kalması, taraflar arasındaki gerginliğin fitilini ateşledi.

Terör örgütü bu baskılara 28 Aralık 2020'de Esed rejimi güçlerinin Kamışlı ilçesindeki bazı mensuplarını alıkoyarak karşılık verdi. Rejim mensuplarının bırakılmaması üzerine, ilçedeki rejimin güvenlik güçleri de örgüt üyelerinden bazılarını gözaltına aldı.

Rusya'nın ara buluculuğuyla alıkonanlar serbest bırakıldı ve bir süreliğine gerginlik yatıştı. Ancak daha sonra karşılıklı tutuklamalar devam etti ve YPG/PKK 8 Ocak'ta Kamışlı, 16 Ocak'ta da Haseke'de Esed rejimine ait "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölgeleri abluka altına aldı.

Terör örgütü ile Esed rejimi unsurları arasında sürtüşmeler devam ederken, 23 Ocak'ta taraflar arasında silahlı çatışma çıkmıştı.

Kamışlı'da Esed rejimi askerlerinin bulunduğu havalimanı yakınlarında çıkan çatışmada 1 rejim askeri ölmüş, 3 asker yaralanmıştı.

Taraflar ne istiyor?

Rusya ve rejim, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde tuttuğu Ayn İsa beldesini Esed rejimi güçlerine terk etmesi konusunda ısrar ediyor.

YPG/PKK ise Ayn İsa bölgesini Esed rejimine bırakmak istemiyor.

Öte yandan, örgüt Esed rejimi güçlerinin Haseke kentinde bulundurduğu askerlerini tamamen çekmesini talep ediyor.

AA