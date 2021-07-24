PKK Peşmerge gerginliği devam ediyor
PKK'lı teröristler Irak'ın Duhok kentinde bulunan Peşmerge güçlerine bir saldırı düzenledi. Saldırıda can kaybı olmadı. PKK daha önceki saldırılarında 5 Peşmerge'yi öldürmüştü.
Ortadoğu 24.07.2021, 18:24
Erbil merkezli Kurdistan 24 yayın kuruluşunda yer alan habere göre, PKK, sabah saat 08.30'da Duhok'un Amedi ilçesindeki bir peşmerge noktasına saldırdı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Peşmerge Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, saldırıda can kaybı olmadığını söyledi.
PKK, 5 Haziran Cumartesi günü de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuştu. Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucu 5 peşmergenin öldüğünü, 7'sinin yaralandığını açıklamıştı.
Kaynak: AA
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