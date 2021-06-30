PKK Suriyeli muhalifi işkencelerle katletmiş

Irak’ta Kürt Bölgesel Yönetimi ile çatışıp peşmergeleri öldüren terör örgütü PKK, Suriye’de de muhalif Kürtleri infaza devam ediyor. Türkiye’nin de desteklediği Suriye Kürt Ulusal Konseyi üyesi Amin İsa Amin, örgüt tarafından vahşici öldürüldü. 1 ay önce Kamışlı’dan kaçırılan Amin İsa Amin’in işkence izleri ile dolu cansız bedeni, öldürüldükten 1 hafta sonra ailesine teslim edildi. Amin’in kuzeni Hejar Amin, olayı Yeni Şafak’a anlattı.

BİR TÜRLÜ ULAŞAMADIK

Kuzeni Emin’in iki çocuk babası olduğunu söyleyen Hejar Amin, “Suriye Kürdistan Demokrat Partisi üyesiydi. Birki köyünde İngilizce öğretmenliği yapıyordu. 22 Mayıs’ta PYD’nin sözde istihbarat örgütünce tutuklandı. Tutuklanma nedenini sormak için örgütün sözde karargahına gittik. Bize orada olmadığını, askeri savcılıkta olduğunu söylediler” dedi. Savcılıktan da kovulduklarını kaydeden Hejar Amin şunları söyledi:

“PYD’nin izleme komitesi adını verdiği bir yapı var. Bu komite PYD’ye bağlı ve komitede ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile Amina Omar da var. Bu komiteden biriyle görüştüm. Bu üye beni başka bir isme yönlendirdi. O kişi ile görüştüğümde kuzenimin kalp ve tiroid hastası olduğunu, ilaçlarını almazsa öleceğini söyledim. Bana ilacını vermemi, ona teslim edeceğini söyledi. Ertesi gün kıyafetle ilaç götürdüğümüzde ise almayıp bizi geri gönderdi.”

CESEDİNİ TANIYAMADIM

Gözaltına alındıktan 1 ay sonra ölüm haberi geldiğini belirten Amin, “Kamışlı Sağlık Müdürü Abdulkadir Abdo, cesedi teşhis edebilmemiz için bizimle iletişime geçti. Halk Hastanesi’nden Amin’in cenazesini almaya gittik. Sağlık Müdürü Amin’in arkadaşıydı, işkence izleri nedeniyle onu tanıyamamış. Cesedi belirlemek için ben girdim. Üzerinde ‘kimliği belirsiz kişi’ yazıyordu. İşkence izlerinden ben de tanıyamadım. Onu omzundaki dövmesinden teşhis ettim” dedi.

Kızgın yağ dökmüşler

Cesedi incelemesi için doktor getirdiklerini anlatan Hejar Amin, “Aynı şekilde öldürüleceğinden korktuğu için resmi bir sağlık raporu vermeyi reddetti. Ancak çene ve kafatasının kırıldığını, tüm alt dişlerinin çekildiğini söyledi. Dizde, boyunda ve başın arkasına sertçe vurma izleri belirledi. Ayrıca baş bölgesine kızgın yağ ve sıcak su dökerek işkence edildiğini, vücuduna elektrik verildiğini tespit etti” dedi. 16 bin kişilik Kikan Aşiretine mensup olduklarını kaydeden Amin, vahşi şekilde öldürülen kuzeninin hesabını soracaklarını söyledi.

Yeni Şafak