PKK/YPG Afrin'de sivilleri hedef aldı: Ölü ve yaralılar var
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü YPG/PKK Afrin'de roketli saldırı gerçekleştirdi.
Ortadoğu 02.05.2021, 13:59
MSB, Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin'de, PKK/YPG'li teröristler tarafından top ve roketlerle yapılan 8 atışın ardından 2 kişinin yaralandığını, 1 çocuğun da yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Terör örgütü PKK/YPG, yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 top mermisi ve roket atan teröristler, anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı."
Paylaşımda, top mermileri ve roketlerin düştüğü ana ilişkin görüntülere de yer verildi.
AA
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