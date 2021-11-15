PKK/YPG'li teröristlerden ABD'li heyette: Desteğimizi artırın

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyet, Suriye'ye giderek terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanları ile görüştü.

ABD'nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich'in başkanlık ettiği heyette Amerikalı bazı diplomatlar da yer aldı.

"VERİLEN DESTEĞİ ARTIRIN"

YPG/PKK'nın sözde genel komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile yapılan görüşmede, Rojava'ya yapılacak yardımlar ve DEAŞ ile mücadele konuları ele alındı.

Terör örgütü, ABD'den kendilerine verilen desteğin artırılmasını istedi.