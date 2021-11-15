PKK/YPG'li teröristlerden ABD'li heyette: Desteğimizi artırın
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye desteğini sürdüren ABD'den yeni bir adım geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir heyet Suriye'de YPG/PKK'nın sözde genel komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le görüştü. Terörist elebaşı, ABD'den kendilerine verilen desteğin artırılmasını istedi.
Ortadoğu 15.11.2021, 08:14
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyet, Suriye'ye giderek terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanları ile görüştü.
ABD'nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich'in başkanlık ettiği heyette Amerikalı bazı diplomatlar da yer aldı.
"VERİLEN DESTEĞİ ARTIRIN"
YPG/PKK'nın sözde genel komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile yapılan görüşmede, Rojava'ya yapılacak yardımlar ve DEAŞ ile mücadele konuları ele alındı.
Terör örgütü, ABD'den kendilerine verilen desteğin artırılmasını istedi.
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