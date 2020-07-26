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PKK/YPG’den Rasulayn’da hain saldırı! 8 sivili katlettiler

Patlamada 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti

PKK/YPG’den Rasulayn’da hain saldırı! 8 sivili katlettiler

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı.

İnsanlık düşmanı teröristler Rasulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP’yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı.

Ancak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından daha sonra yapılan açıklamada, patlamada 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere ölü sayısının 8’e yükseldiği, yaralı sayısının 19 olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2020, 14:18
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