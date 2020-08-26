Pompeo ve Zayed ikili ilişkileri ve İsrail'le anlaşmayı görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan'ı telefonla aradı. Görüşmede, "iki ülke arasında farklı alanlardaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi ve desteklenmesi" ele alındı.

Pompeo ve Al Nahyan, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra İsrail ile BAE arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını da görüştü.

İsrail basını, 23 Ağustos'ta, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'un dün gerçekleştirdiği İsrail ziyaretinden sonra BAE'ye geçeceğini belirtmişti. Ancak Pompeo, bugün Abu Dabi yerine Sudan'a gitmişti.

İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık.



ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Pompeo ile yaptığı basın toplantısında, BAE ile varılan anlaşmanın, bu ülkeye satılacak silahlara konulan vetonun kaldırılmasını içermediğini dile getirmişti.

Netanyahu, "BAE ile herhangi silah anlaşması yapıldı mı bilmiyorum ama bizim pozisyonumuz değişmedi." diyerek Abu Dabi'ye F-35 satışına karşı olduklarını ifade etmişti.

Netanyahu'nun ABD ile BAE arasındaki F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından, BAE'nin İsrail ve ABD ile cuma günü yapılacak üçlü toplantıyı iptal ettiği öne sürülmüştü.