Prens BAE’den sonra Mısır’da

Veliaht Prens Muhammed bin Selman BAE ve Bahreyn ziyaretinin adından Mısır’a gitti. İki gün sürmesi planlanan ziyaretle ilgili Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi bir açıklama yaptı. Sisi yaptığı açıklamada ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bazı politik konuların masaya yatırılacağını ifade etti.

KAŞIKÇI OLAYINDAN SONRAKİ İLK ZİYARET

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretine çıkan Prens Selman’ın, üzerinde oluşan olumsuz imajı düzeltmeye çalıştığı yorumları yapılıyor. Kaşıkçı cinayetine adı karışan Prens’in büyük baskı altında olduğu kaydediliyor.

Muhammed bin Selman’ın bir sonraki durağının Tunus olacağı bildirildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net