PTT bir şube de Afrin'de açıyor

PTT, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde şube açmaya hazırlanıyor.
Afrin merkezinde Esed rejimi döneminde posta merkezi olarak kullanılan bina PTT şubesi olarak hizmete girecek.
PTT Genel Müdürlüğünün tadilatını yaparak kullanıma hazır hale getirdiği şubede posta, banka ve lojistik hizmetleri verilecek.
Yakın zamanda hizmete girmesi beklenen PTT şubesinde hesap açma, fatura ödeme, para yatırma, para çekme, havale ve kargo gönderimi yapılabilecek.
Fırat Kalkanı Harekatının ardından da Azez, Cerablus, Çobanbey, Bab ve Mare bölgelerinde PTT şubeleri açılmıştı.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 13 Kasım 2018, 10:54