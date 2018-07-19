Putin-Erdoğan-Ruhani zirve için hazır

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile üçlü zirve düzenlenmesi ihtimaline olumlu yaklaştığını açıkladı.

Uşakov, "Bu konu gündemimizde bulunuyor. Liderler bu imkanı görüştüler ve buna üç ülke de olumlu yaklaşıyor. Zirvenin düzenleneceği sürelerin kesin tarihi henüz belli değil" dedi.

Ankara'da Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Ankara ve İran liderleri Ankara'da üçlü zirve gerçekleştirmiş ve Suriye'yi konuşmuştu.

İran basınında daha önce çıkan haberlerde bir sonraki zirvenin Eylül ayında Tahran'da yapılabileceği iddia edilmişti.