Putin ve Merkel Kral Selman ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini ve ikili ilişkileri ele aldığı bildirildi.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Putin ve Kral Selman'ın telefonda görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini ele aldıkları belirtilerek, Suriye ve Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdikleri kaydedildi.

Kral Selman'ın, Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesi için Putin’e yapılan daveti teyit ettiği vurgulanan açıklamada, “Görüşmede Putin ve Kral Selman, enerji sektörü dahil olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini de istişare etti.” ifadesi kullanıldı.

Merkel de aradı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin, Suudi Arabistan'a hızlı, şeffaf ve inandırıcı bir aydınlatmayı sağlama çağrısında bulunduğu bildirildi.

Federal Basın ve Enformasyon Dairesinden yapılan açıklamada, Başbakan Merkel’in, bugün Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Şansölye Merkel'in, görüşmede, gazeteci Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesini sert bir şekilde kınadığı ifade edilen açıklamada, olayın tam olarak nasıl cereyan ettiğinin acilen aydınlatılması gerektiğini de vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, "Şansölye, Suudi Arabistan’a hızlı, şeffaf ve inandırıcı bir aydınlatmayı sağlama çağrısında bulundu." ifadelerine yer verildi.

Merkel’in tüm sorumluların hesap vermesi gerektiğinin altını çizdiği belirtilen açıklamada, olayla ilgili devam eden gelişmeler ışığında, Almanya’nın uluslararası partnerlerle uygun tedbirler almaya hazır olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Merkel’in görüşmede, Yemen’deki son derece endişe verici insani durumu da ele aldığı ve Suudi Arabistan’dan insani yardım girişini kolaylaştırmak için elinden geleni yapmasını istediği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 23:54